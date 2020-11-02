贵州省毕节市黔西县：邓文碧

邓文碧，女，汉族，大专，群众，1971年3月

工作单位：贵州省黔西县莲城街道金凤大道卫生室，从事医生工作15年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

邓文碧，2005年至今一直从事村卫生室医疗服务及防疫妇保工作。擅长于对妇科各种疾病诊疗和内儿科诊疗。如患宫颈糜烂采用自已研发的独特中药配方，无痛而疗效好，也免去患者手术痛苦，是患者的福音；而不育不孕患者，则采用中药调理，治愈了很多很多的病人，经常都可以听到不育不孕患者怀孕的消息，有的则等到孩子出生后抱着孩子来卫生室分享幸福；再如儿科患者脾胃病、呼呼道感染、手足口病、水痘、腮腺炎、疱疹性咽峡炎等釆用中药贴敷的纯绿色治疗，免除患儿打针、吃药的痛苦。由于她对每一位患者都认真负责、热情，获得了患者们的好评。