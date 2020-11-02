贵州省安顺市普定县：程明凤

程明凤，女，汉，中专，群众，1970年2月

工作单位：普定县玉秀街道穿洞社区卫生室四，从事医生工作19年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人从医19年，对工作认真负责，对病人热情周到。注重与患者之间的沟通交流，病人有什么不明白的，耐心讲解，遇到家属情绪不稳定时，轻言细语地进行安抚，努力减轻病人心里负担，新冠肺炎期间，每天都要给外省进来的人监测体温，每天上门服务2次，如有发现发烧发热患者及时送进医院进行检查。