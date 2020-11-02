陈作，女，侗族，本科，1971年8月

工作单位：凯里市才智诊所，从事医生工作24年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1978-1984三穗县一小

1984-1992三穗县一中

1992-1995黔东南州卫校

2001-2019才智诊所工作

2014年北京中医药大学进修学习

2018-2019丁学芬教授个人中医培训班学习

陈作，妇产科执业医师，行业20多年，主要从事妇产科，儿科工作。主攻妇产科各种疑难症，擅长各种病种的中药贴敷，本人热爱中医，曾到北大、中医院药大学学习，参加各种中医培训和名师授课班，跟各位同道讨论学习，并运用到工作中，取得显著的疗效。得到广大患者及家属的认可及好评。我至始至终都怀着一颗全心全意为患者服务的心认真工作，努力学习。

今年是非常特殊的一年，突如其来的新冠肺炎疫情把我们全中国的所有人民及全世界的人民身在水生火热之中，作为基层医生，虽然不能奋战一线，但是更加有义务和责任管理好基层的事情，为每一个需要的人服务，控制好大家的情绪，配合好国家的工作，把握好我们基层的环节，经过这一次的疫情，让我更加坚信在自己平凡的工作岗位上兢兢业业，任劳任怨，刻苦钻研，得到了患者的赞誉。以致目前为止，就诊患者，每天达几十至百余人，每晚回答各种微信病的病情咨询，治愈了数以千计的妇科疾病患者，解决了她们心中的烦恼和痛苦，每天收治小儿几十，冬天甚至上百人。

全心全意为患者服务，急患者之所急，忧患者之所忧，想患者之所想，始终坚持“医者父母心”的原则。不断提高自己的医疗技术水平，为病人治愈更多的疑难病种，缩短病人的病程，减少病人的经济负担，使自己成为优秀的白天衣天使。