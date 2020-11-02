陈怡，女，汉，大专，团员，1980年3月

工作单位：安顺开发区西航办土桥村第一卫生室，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

如果你是一滴水，你是否滋润了一寸土地？如果你是一线阳光，你是否照亮了一分黑暗？如果你是一粒粮食，你是否哺育了有用的生命？如果你是一颗最小的螺丝钉，你是否永远坚守你生活的岗位？这段话告诉我无论在什么样的岗位，无论做着什么样的工作，都要发挥最大的能力，做出最大的贡献，今天我们再体会这段话的含义，便发现它赋予了更深刻的内涵，那就是爱岗敬业，无私奉献。

我们的职业是救死扶伤的医生，工作对我们的要求是苛刻的。白大褂一穿，什么情绪和烦恼都得抛得远远的。在消毒水的气味中，我们走过了清纯的少女时代。从血淋淋的伤口边我们走过了炙热的青春年华。在白色的氛围中送走了无数个宁静的夜晚。在爱人的期待和孩子的埋怨中把自己奉献给了一个个伤痛病人。众所周知，我们的工作辛苦，没有固顶的节假日。没有固顶休息时间。工作琐碎，责任重大。我们默默无闻的付出了很多。然而我们却经常遇到委屈和误解。但我们无怨无悔。因为我们深知服务对象是一个个需要人帮助和同情、在病痛中苦苦挣扎的病人。

医生职业看似平凡，但要做好却很难，很不容易，就像一位老医生说的那样，职业没有贵贱高低，平凡与不平凡的差别是在于它们的目的是否高尚。尽管我们没有惊天动地丰功伟绩，只有辛勤耕耘，默默奉献。我从事医务工作已经20年，在从事医疗行业的时间，二十年之久，这个日子说长不长，说短不短，在我成为医生的日子里，我感受过拯救生命的辉煌，也感受过生命失去的悲痛，经历过疾病所带来的痛不欲生。我看过长期反复生病却始终如一照顾病人的子女。也看过太多冰冷的眼神，家人为了逃避责任，说了声“家里没钱”就对病人不问不顾。

医院这个特殊的场所，每天都上演着世间百态，让我们感动或心冷，太多的悲欢离合与不解人意，生命就在这的聚聚散散中悲悲喜喜。每当看到他们那一个个痛苦而又无奈的表情，我的内心充满了自责，感到自己是那样的渺小与无能为力。心有余而力不足！所以当时我就想，我虽治不好他们的病，但是我一定要尽心竭力帮助他们减轻痛苦。

人活在世上，总要有个人生目标，总要有个发展方向，再说得朴实点，就是要有个谋生的依托。既然把治病作为终身职业，就要把自己的理想、信念、青春、才智毫不保留地奉献给这庄严的选择，就像鱼儿爱大海，就像禾苗爱春雨，就像蜜蜂爱鲜花！怎样才能体现这份爱，怎样才能表达这种情呢？我们会义无反顾的选择：敬业。有句口号说得好：不爱岗就会下岗，不敬业就会失业！爱岗敬业说得具体点就是要做好本职工作，把一点一滴的小事做好，把一分一秒的时间抓牢。做好每一项服务，填好每一项记录，算准每一个数据，写好每一个护理记录。古人说：不积跬步，无以致千里，不善小事，何以成大器。从我做起，从小事做起，从现在做起，这就是敬业，这就是爱岗！