贵州省凯里市：曾令红

曾令红，女，汉族，大专，1973年4月

工作单位：凯里市才智诊所，从事医生工作24年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1992-1995黔东南卫校

1995-1999贵阳医学院

1999-2001黔东南州医院进修

2001-2019才智诊所工作

2004年获得执业医师

2014年获得主治医师

曾令红，毕业于黔东南卫校，后又继续4年的教育学习于1999年毕业于贵阳医学院的临床医学专业。曾在黔东南州医院进两年，实践并积累了在临床中的临床经验，能够较好的应对处理临床中遇到的问题。

2000年创办才智诊所，从医20多年中，秉持着不断学习的态度，积极把握能够学到新知识、新技术的机会，在各个医学平台不断学习不断进步，不断突破和提升自己，对妇科盆腔炎、子宫肌瘤、卵巢囊肿、前庭大腺炎、月经不调、宫血、痛经，不孕不育治疗效果显著。2013年率先在凯里市推行“透明贴敷疗法”治疗效果显著，2014年8月17日在北京人民大会堂分享《用中药透皮贴敷的心得体会》。2016年曾在专业论坛会上发表文章《中医贴敷技术治疗卵巢囊肿》的心得体会！

2020年的突如其来的疫情、一场传染性疾病－－新型冠状病毒，打乱了所有人的生活，被按下了暂停键，此后各省开始沦陷，红色的病毒蔓延了大半个中国，我的心口也隐隐不安，随着疫情蔓延的情势之大，全国上下都积极响应抗击疫情的号召，一个又一个的白衣战士们纷纷请战，逆行而战。鲁迅曾经说过：“能做事的做事，能发声的发声，有一分热，发一分光，就令萤火一般，也可以在黑暗之中发一点光，不必等待炬火”。本人也加入此次的抗击疫情活动中，尽自己所能，在疫情期间坚持为为百姓免费提供抗病毒、提高免疫力的中药合剂。