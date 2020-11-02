金永植：过量摄入反式脂肪酸会导致肥胖和记忆力下降

近日，由粮油学会油脂分会及益海嘉里主办，金龙鱼阳光零反式脂肪食用油协办的“5G粮油时代 零反式脂肪食用油国际论坛”在金龙鱼大厦启幕。大会现场连线WHO传统文化合作中心主任金永植，他表示，过量摄入反式脂肪酸会导致肥胖和记忆力下降。对青少年和幼儿而言，影响身体吸收必须脂肪酸，导致发育不良；对成年男性而言，影响精子活跃性。

金永植认为，停止反式脂肪酸对维护身体健康极为重要。他建议，要注意膳食健康，不仅要关注饮食的合理搭配，多吃杂粮，荤素均匀，增加膳食纤维的摄入，还要选择一款零反式脂肪的食用油。