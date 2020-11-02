第四届健康投资创新生态大会召开

10月30日，第四届健康投资创新生态大会（以下简称“健投会”）召开。“共建大健康产业投资新生态，共享双循环新格局下的医药创新机遇”成为与会者的共识。

中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼院士通过视频致辞说，在这次抗击疫情中采用中西医结合，中西药并用的方法，取得了阶段性的胜利，迎来了经济发展的良好局面。当前，我国正在构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，双循环格局下医药创新出路在何方？推动医药创新发展，推动传统产业的结构升级换代，需要重视资本在医药创新行业中的重要作用，为创新企业提供有力地资金支持。投资人、企业家、创新者等相关方要充分发展各自领域的优势，持续为健康中国建设贡献力量。

“在即将进入的以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的双循环格局下，大健康事业将拥有越来越重要的地位。”中国基金业协会母基金专委会主席王忠民就“双循环新格局下中国经济发展新模式”进行了分享，表示看好健康中国的市场前景。他指出，数字化使技术进步快了，数字化让产业流程再造，也给投资和创新带来新格局、新动能。

天士力控股集团董事局执行主席闫凯境在“面向未来，做创新者还是被创新”的主题报告中，通过对宏观环境和产业演变的分析指出，医药行业价值链正在迁移，老龄化、新型城镇化、新基建是未来机遇所在，业内企业要么做创新者，要么“被创新”、被颠覆。要充分把握技术、资本、政策趋势，创造“新供给”，激发“零需求”潜力，实现创新发展。他透露，天士力正在推进转型变革，包括构建数字智能创新研发生态链，推动原始创新；以刚需、自费、升级为定位，打造四大新兴发展高地，即基于互联网的慢病管理、细胞治疗、综合集成医学、T型产业，还将形成三大市值管理平台，推动创新资本化。

海通证券医药首席分析师余文心分享了一个分析师是如何看待医药行业十年期的发展的，并对未来十年的发展做了预判。她指出，无论是一级市场还是二级市场的投资，投资策略要考虑三方面因素：好赛道，强护城河，以及优质管理层的治理结构。同时，她做出预测，未来十年资本市场一定会诞生出很多百亿千亿级的好公司。

大会的医药医疗创新发展趋势论坛还设置了优秀项目展示时间，多个医药医疗创新项目都进行了展示分享。

为鼓励医健领域的创新发展，会议颁发了2020第四届健投会创新明星奖。