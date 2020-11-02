日本专家总结 收纳易犯五个错

家中收纳做得好，整洁有序，但应该得法，不应教条，否则容易弄巧成拙。近期，日本收纳专家在“包罗万象”网站总结了收纳方面常犯的错。

错误一：非得竖着叠放衣物。把衣服、毛巾等竖着叠，一排排摆放在抽屉里，看上去美观整齐，也容易拿取。但这样做花费很多工夫，也需要技巧，容易失去耐心。新手不必追求一步到位，可以叠成四角形，大小差不多即可；也不一定要竖着排，横着放也行，这样拿进拿出也不会弄得很乱。

错误二：买回一堆瓶瓶罐罐。收纳新手往往兴致盎然，买来一套套美观的瓶瓶罐罐存放调味品、干果零食，结果用起来发现不顺手、找不到或没地方放。老手往往事先量好尺寸，计算好摆放物品的种类、数量及分量，综合考量再行购买。建议一开始不必买那么多瓶罐；可以看看家里最常用的油盐酱醋是哪些，厨房里找个地方集中摆放即可，用时也不会手忙脚乱找不到。

错误三：抽屉里空间划分过细。剪刀、开瓶器、勺子、筷子、打蛋器等形态不一的厨房用具容易混杂。收纳老手擅长在厨房抽屉里隔开一块块空间，然后分门别类摆放，拿取的时候一目了然。新手一开始可能分不了这么清楚，也没必要专门隔开那么多空间。不妨分成两大类摆放，带柄细长的勺子、筷子等集中，其他小件如剪刀、开瓶器等，再另外集中摆放。

错误四：没有用完东西后归位的习惯。准备好了收纳空间，但东西用完不马上放回去，是新手常犯的错误。尤其是厨房和卫生间，如果使用后不整理干净，会有肮脏的感觉。要养成使用后归纳整理的好习惯，洗洁精、洗发液、牙刷等及时归位，视觉上干干净净，心情也好。

错误五：收纳的步骤过多。对于老手来说，收纳是习以为常且乐在其中的事情。对于刚开始学习收纳者，太繁琐容易不耐烦，比如要打开抽屉、拿来收纳盒、用完后归位放进去、关好抽屉，一天内甚至要做好几遍。新手最好使用敞开式的橱柜和组合式自带分隔区间的抽屉，可以减少工作量。▲ （姚力杰）