保护脑血管，为卒中而动

受访专家：首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心血管神经病学科副主任 李子孝

北京大学人民医院心内科主任医师 刘 健

本报记者 张 健

编者的话：脑卒中，俗称中风，是由于脑血管突然破裂或闭塞，从而导致脑部血液供应障碍，造成脑组织损伤的一组疾病，包括脑出血和脑缺血。卒中是导致我国人口死亡的主要疾病之一，每年约110万人死于该病。今年10月29日是第15个“世界卒中日”，主题是“为卒中而动”。《生命时报》特邀权威专家，教你从脑卒中的危险因素入手，将这种疾病扼杀在摇篮之中。

三大因素诱发卒中

“脑卒中是由遗传、不良生活方式、环境等因素共同导致的疾病。”北京大学人民医院心内科主任医师刘健表示，诱发卒中的原因很多，主要可归为三类。

1.遗传、年龄、性别和种族等不可控因素。比如，家族遗传性疾病史的脑卒中患者发病率更高，不可控因素就像一盏警示灯，时刻提醒我们要关注健康。当然这些并不是决定性因素，世界卫生组织研究显示，在影响人的健康因素中，行为和生活方式占60%。

2.不良生活习惯。抽烟喝酒、久坐不动、暴饮暴食、油盐超标等坏习惯会加速血管损伤，日积月累就会引发各种慢性病。

3.慢性病。“三高”、心脏病（房颤、心梗）等慢性病人群都是卒中的“后备军”。反过来，如果血压、血糖、血脂等控制得好就会延缓，甚至阻止卒中的发生。

卒中的发生发展也并非一蹴而就，而是一个渐进的过程。

短暂性脑缺血，俗称“小中风”。数据显示，我国40岁以上人群中，11%的人出现过不同程度的小中风。美国布朗大学阿尔珀特医学院临床神经科学系主任唐纳德·伊斯顿研究发现，在发生小中风后3个月内，有10%~15%的人会发生中风，且半数在48小时内发生。所以建议患者应像重视中风一样，把小中风作为急诊处理，这是预防大中风发生的黄金时机。

脑卒中。我国脑卒中发病率以每年8.7%的速度快速增长，并呈年轻化趋势。一次卒中相当于身体的一次大地震，卒中突发会使身体这栋大厦瞬间遭受强烈破坏，带来偏瘫、失明、死亡等严重后果。

卒中复发。已得过卒中的患者特别容易二次发病，每复发一次便加重一次，直至死亡。中国城市急诊卒中登记研究数据显示，我国因卒中入院的患者中，41.5%为复发患者。

大量临床研究证明，卒中可防可治，早期积极控制危险因素及规范治疗，可有效降低发病率、复发率、致残率及死亡率，并改善患者的预后。▲

出现八个症状快行动

脑卒中分为脑梗塞和脑出血两类，其中脑梗塞占脑卒中总数的60%~70%，通常是在睡眠或早晨醒来时发生；脑出血多由血管破裂所致，通常是动态下发病，比如高血压患者突然情绪激动。

今年“世界卒中日”的主题是“为卒中而动”，第一层含义就是出现中风症状时要早期识别，及时就医。首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心血管神经病学科副主任李子孝表示，很多人在出现一些轻微卒中症状后，不能正确识别，往往认为这些轻微症状能扛过去，因此延误就医，错失最佳治疗时机。

患者可通过三个动作，快速识别是否中风：一是对着镜子笑，如果笑的时候两侧鼻唇沟不对称或嘴歪了，证明是早期症状。二是平举双臂，坚持10秒，看双臂是否在同一平面。10秒后，两只手还在一个平面，表明没问题；若不到10秒或10秒后双臂不在一个平面，有可能水平较低的一侧出现了轻偏瘫。三是说一段比较复杂的话或绕口令，说不清楚、表达困难或不连贯也可能是中风的早期症状。

当患者突然出现以下任意一个症状时，也应考虑卒中的可能：1.一侧肢体无力、麻木或笨拙；2.一侧面部麻木或口角歪斜；3.说话不清楚或理解语言困难；4.双眼向一侧凝视；5.单眼或双眼视力丧失或模糊；6.视物旋转或平衡障碍，眩晕伴呕吐；7.既往少见的严重头痛、呕吐；8.意识障碍或抽搐。

一旦您身边的人出现上述卒中的早期征兆，在马上拨打急救电话的前提下，应该让病人立即平躺，将头略垫高并偏向一侧，解开扣子，使气道保持畅通，切勿擅自服用药物。一来，如果不是医务人员，对药物的选择本身就不太专业，可能会出现不良反应；二来，一旦出现呛咳等问题，会给病人的后续治疗造成很大麻烦。▲

坚持运动，减少复发

“为卒中而动”的第二层含义就是要多运动。李子孝告诉记者，缺乏运动是心脑血管病的独立危险因素，更是增加死亡风险的独立预测因子。而且，不少卒中患者治疗后觉得静养更有利于恢复。但事实恰恰相反，这类患者应有章法的多活动。因为，运动是心脑血管病的一种“治疗药物”。

李子孝表示，运动不仅能预防大部分卒中的发生，对于已经发生卒中的患者来说，还能降低复发率和死亡率。欧洲心脏病学会建议，身体健康者每周至少进行150分钟中等强度运动，或每周75分钟的高强度有氧运动，或两者等效组合。身体“耐受”后，可逐渐将中等强度有氧运动增加到300分钟/周，或高强度有氧运动增至150分钟/周。运动项目可选择慢走、慢跑、游泳等，如果辅以肌肉强化训练，效果更佳。

已经发生过卒中的患者，前3个月是黄金康复期，且康复治疗是目前除早期筛查、溶栓之外的第三大有效治疗手段。由于患者发病前往往存在运动量不足、心肺功能下降等问题，发病后又缺乏运动，骨骼肌、心血管系统等发生改变，心肺功能、运动耐力进一步下降，往往动几下就气喘吁吁。所以，心肺运动训练是卒中康复训练的重要部分。心肺训练项目应以有氧运动为主，大肌群节律性运动为首选，避免需要迅速变换体位的运动，尤其是从卧位到直立位的转换。心肺运动训练起始阶段持续时间不宜过长，适应后可逐渐延长至20~60分钟/次，不宜超过90分钟/次。运动前应有5~10分钟的热身活动，运动后至少放松运动5分钟。训练方案上，建议以体力消耗不太大的运动为主，比如四肢联动训练，用上肢带动下肢，健侧带动患侧，一肢带动三肢，每周训练6天，每次20~30分钟。

运动过程中要注意是否有明显的心率加快或减慢、血压异常、因呼吸急促而不能自由交谈、面色苍白等情况，如果出现上述反应要马上停止运动，并在医生指导下调整运动计划。▲

可防可控还有四个“不动”

脑卒中虽然来势凶猛，但可防可控，刘健建议要做到以下几点。

1.血压不波动。高血压是卒中发生的首位危险因素，我国卒中患者中有53%归因于高血压。研究显示，血压波动越大，卒中风险越高，所以要想防控卒中，血压平稳是关键。美国心脏病协会和美国卒中协会发布的2014版《卒中和短暂性脑缺血发作（TIA）二级预防指南》建议，缺血性卒中或TIA患者的目标血压应为140/90毫米汞柱以下；合并糖尿病的患者，目标血压为130/80毫米汞柱以下。患者日常应做到少吃盐，避免剧烈咳嗽或用力排便，防止血压快速升高，遵医嘱服药，不要擅自减药或停药，否则容易引起血压反弹，增加卒中风险。

2.烟草不要动。吸烟会加快动脉粥样硬化的速度，促使斑块形成，且吸烟年龄越早，对心脑血管的危害越大。与不吸烟者相比，吸烟者卒中风险会增加2倍，因此应彻底戒烟。

3.“三高”饮食不乱动。目前，国人饮食普遍存在红肉吃太多、蔬果摄入不足、油盐糖摄入过多等问题，还有些人过量饮酒甚至酗酒，这些都会进一步增加卒中发病风险。预防卒中，尤其是卒中高危人群，饮食要低盐低脂低糖，少吃动物内脏，多吃果蔬。研究表明，如果能坚持低盐低脂的地中海饮食模式，可将中风风险降低30%。

4.情绪不激动。情绪激动一方面会造成交感神经兴奋，肾上腺素大量分泌，血管收缩，血压和血糖升高，会对血管造成损害，甚至让脆弱的血管破裂，引发高危人群发生卒中。研究显示，生气、情绪激动会让卒中风险增加3倍。另一方面，卒中患者出现抑郁情绪的比例达40%~50%，容易表现出恐惧、焦虑等心理障碍。因此，管理好情绪对防治卒中复发十分重要。▲