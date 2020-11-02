体重骤降，有些症状要想到癌

半年内体重突然减少，就要提高警惕。英国牛津大学和埃克塞特大学医学院的科研人员发现，体重突然减轻的同时，如果伴有一些临床症状以及血液检测指标异常，患癌症可能性大。

研究者从“临床实践研究数据链”中选取了约6.4万名体重突然减轻（六个月内平均体重减轻5％或更多，排除减肥者）的成年受试者，58.2%为女性，51.8%年龄在60岁以上。在体重突然减轻后的6个月内，共有908人诊断出癌症，其中97.1%年龄在50岁以上。最常见的是肺癌，其次是肠癌、胃癌、食管癌、胰腺癌和淋巴瘤；最常见的症状包括咳嗽、腹痛、背痛、胸部感染和疲劳。

在调整了吸烟、饮酒等因素影响后，分析结果显示，体重突然减轻者在6个月内诊断为癌症的风险是其他人的2倍。对于男性，体重突然减轻并伴有以下10种临床症状或体征，包括腹痛、食欲不振、吞咽困难、咯血、非心源性胸痛、腹部肿块、咳嗽、缺铁性贫血、黄疸和淋巴结肿大，则患癌可能性较大。对于女性，体重突然减轻的同时伴有11种情况应警惕，包括腹痛、食欲不振、背痛、排便习惯改变、消化不良、腹部肿块、咳嗽、缺铁性贫血、黄疸、淋巴结肿大和静脉血栓栓塞。此外，一些血液检测指标，如白蛋白水平降低、血小板升高、血钙升高、白细胞总数增加和C反应蛋白升高，也可能与患癌有关。

发表在《英国医学杂志》上的这项研究成果强调，当患者出现体重突然减轻，应注意是否合并上述临床症状或血液检测指标异常，以便及早发现癌症。

（刘彦弟）