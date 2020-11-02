脚肿手麻，补点维生素B12

武汉市中心医院药剂科主管药师 杨 科

前不久我院有位病人因手麻前往神经内科就诊，症状表现为双脚肿胀、手部出现麻木与针刺感。患者自述平时最爱吃加工食品和即食食品，很少吃新鲜肉类、奶制品或新鲜蔬菜瓜果。经检验检查后，医生给他开具了维生素B12。

临床中，维生素B12主要用于内因子缺乏所致的巨幼红细胞性贫血，也可用于亚急性联合变性神经系统病变，如神经炎的辅助治疗。研究表明，维生素B12对维持中枢神经系统的正常功能有着举足轻重的作用，其主要影响神经胶质细胞髓磷脂和细胞间质的结构和功能。一旦出现维生素B12缺乏，人的血液系统和神经系统就会受到显著影响。血液系统方面会出现贫血、疲倦、乏力、头晕等，神经系统则会出现周围神经病变等表现，如四肢远端麻木、共济失调、针刺感等。同时还可引起一些非神经系统症状，如舌炎、抑郁、躁狂、不孕不育及血栓等。长期严重缺乏维生素B12，还可能造成步态不稳、记忆力下降、出现认知障碍等。

维生素B12是人体必需的重要营养元素，具有很多重要功能，但人体不能自行合成，自然界中的维生素B12主要存在于动物性食物中，如动物肝脏、肾脏、牛肉、猪肉、鸡肉、鱼类、蛋、牛奶、乳制品等。一般人通过合理的饮食即可补充到足够的维生素B12，但某些有维生素B12缺乏风险的人群就要格外注意，如老年人、孕妇或哺乳期妇女、素食主义者、消化吸收不良及患有肠病的人、曾接受过胃部手术的人，可能需要适当补充维生素B12。

维生素B12虽然为人体所必需，但每天的需要量却极少，过量补充反而会产生一些毒副作用，如低血钾、高尿酸血症等，所以补充维生素B12一定要适量。人体肝脏会同时储存部分维生素B12，多余的一般会经肾脏或胆汁排出。判断是否缺乏维生素B12，需要通过检测血清水平，不能靠症状来进行判断，因此是否需要补充，应当有医生的指导。▲