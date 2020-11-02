胃口差，淮山芡实莲子煲肉
佛山市中医院肺病科副主任中医师 赖 昕
很多体质不好的人本想趁入冬前进补，无奈却食欲不振，而且稍温补一点就上火。如果有脾胃功能不好，并兼有明显的秋燥者，可煲一碗健脾润肺汤。
具体为：淮山、芡实、莲子、北沙参、玉竹、百合、海底椰各30克，蜜枣2个，猪腱肉500克，生姜3片；上述药材洗净，清水浸泡30分钟左右；猪腱肉切成大拇指般大小，开水焯过后备用；生姜刮皮后拍扁；全部材料放进汤煲中，大火煲滚后，转中小火再煲1.5小时。熄火后调味，饮汤吃汤料。
方中药材可分为二个组方。一是以淮山、芡实、莲子组成的健脾方。夏季湿热多困脾胃，人们脾胃功能大多受损，随着秋冬进补季的到来，脾胃又要开始超负荷工作了，故此时进补当先补脾。中医认为，脾胃功能健旺，才能抵御秋冬季节的呼吸道传染疾病。淮山、芡实和莲子均为滋润性的健脾益胃药材，补而不腻，善疗五劳七伤，虚人、常人甚至体壮者均可食用。二是由北沙参、玉竹、海底椰和百合组成的滋阴润肺方，有生津养阴、润肺滋胃、清热安神的功效，在补液中属甘凉柔润法。其中，沙参、玉竹有典型的养阴润燥、除烦止渴作用；海底椰是一种棕榈科植物果实，性略偏寒，善治热病后虚烦不安；百合能清心安神。中医认为，秋燥而不欲食者，多由胃阴亏虚所致，胃津不能上润可见口干咽燥，中不能柔肝可致脾气暴躁，下不能濡润大肠则大便秘结，故当取甘凉柔润之法缓缓治疗。二方组合，佐以蜜枣、瘦肉等养血润燥之物，使汤味道清甜滋润、老少咸宜，适合秋冬过渡时期饮用。
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