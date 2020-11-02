沈阳平安健康（检测）中心联合沈阳平安好医医学检验实验室举行开业典礼

10月30日，平安医疗健康管理股份有限公司（简称“平安医保科技”）旗下沈阳平安健康（检测）中心、沈阳平安好医医学检验实验室联合开业典礼在沈阳举行。辽宁省工商联副主席杨翠杰、沈阳市卫健委副主任汪治华、沈阳市和平区政府副区长崔巍、沈阳市医师协会秘书长门正昆、平安好医投资管理有限公司CEO邢立萍、沈阳平安健康（检测）中心总经理于健、沈阳平安好医医学检验实验室总经理高津等参加了开业典礼。

据介绍，沈阳平安健康（检测）中心作为平安在东北地区布局的首家独立第三方健康检测中心，致力于推动区域的医疗健康行业发展，中心不仅拥有科研级的影像设备，更聚集了权威专家资源。

在影像设备方面，沈阳平安健康（检测）中心构建了影像诊断、医学检验和健康管理“三位一体”的创新业态，引入国际合作伙伴，同时以高自动化的流程设计和国际领先的精度管理，打造国内检验技术金标准，为客户提供高精准度的临床服务，实现精细化发展。在影像诊断方面，沈阳平安健康（检测）中心配备了超高端PET/CT、3.0T高端光速磁共振、256层显微CT等尖端设备，确保了疾病的高品质筛查和精准诊断。PET/CT作为现今医疗诊断的高端医疗设备，核医学科的新锐扫描检查手段，整合了先进的影像链、全面的重建技术和超高速的处理系统，是目前全球应用于肿瘤诊断、分期、疗效评估及预后的极尖端医学影像设备。

在权威专家资源方面，沈阳平安健康（检测）中心集结了全国知名专家，中心首席医疗官吉化春院长领衔来自沈阳三甲医院的医技护精英团队，与全国知名专家团队远程阅片相结合，组成影像专家委员会及名医门诊中心，从“医、教、研”等方面提供专业、权威的指导，为广大市民提供科学、系统、人性化的精密检查、名医门诊、远程会诊、多学科联合会诊等服务。中心专家团队还在疑难杂症、医疗服务方面提供专业支持，通过搭建医学影像云平台，为客户提供创新型健康检测服务，形成线上与线下相结合的全方位医学影像服务模式，全方位连接医院、专家、病患，让患者足不出户就能享受到国际一流的健康诊疗。

此外，平安健康（检测）中心还与世界领先医学检验服务商SRL合作，引入国际领先的检验设备、项目、检验技术的同时，建立标杆式质量管理标准，大幅提升服务效率及质量水平，为患者提供超越预期的精准、及时、便捷的医学检验服务。

据介绍，此次开业的沈阳平安好医医学检验实验室是平安集团在东北地区的首家省级医学检验实验室，设有临床体液血液、临床微生物学等专业组，引进国际一流的医学检验管理体系，配备全球顶尖的检验设备，按照ISO15189和CAP的体系要求，制定了科学、高效的质量管理体系，旨在为客户提供优质、准确、先进、快速的医学检验服务。

此外，依托雄厚的技术实力及线下线上的全流程健康管理闭环，沈阳平安健康（检测）中心能够针对不同群体提供多种健康管理模式，由医生、护士、营养师组成“1+1+1”专属服务团队，制定个性化健康管理计划，实现医疗级的健康管理服务，更进一步将持续的健康管理带到每一位消费者身边。

在此次沈阳中心开业盛典上，平安健康（检测）中心与GE医疗共同为乳腺临床影像应用合作基地揭牌，并正式启动Join Pink“粉红行动”大型乳腺癌筛查公益活动，活动致力为更多女性提供免费乳腺癌筛查，沈阳平安健康（检测）中心也将通过先进的设备提升基层智能影像诊断水平及智能癌症早筛能力，并促进多级医疗机构分工协作。

目前，平安健康(检测)中心通过旗舰、卫星、加盟、托管、移动等多元终端网络赋能，强化各级医疗机构的医技服务能力。一方面，依托医联体内各县区龙头医院和自身的医技服务能力，采用共建和独立第三方模式完善区域影像和检验平台，打造区域医技生态体系，为医联体内的医疗机构提供同质化服务，逐步构建覆盖医、养、健等一站式多元健康服务体系，为民众提供一站式医疗健康服务。另一方面，针对基层公共卫生服务项目，借助互联网、物联网技术和移动公卫车，平安健康(检测)中心让医疗设备动起来，更加灵活地为偏远地区民众提供基层医疗卫生服务，将医疗资源下沉到居民家门口，让医疗资源真正触手可得。