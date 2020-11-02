杨斌：智慧健康医疗要全地区覆盖、全人群服务、全生命周期管理

为推进改善医疗服务工作和智慧医院建设，宣传改善医疗服务典型经验，10月31日，由国家卫生健康委医政医管局与海南省卫生健康委共同指导，人民网·人民健康与海南省第三人民医院联合主办的“2020全国改善医疗服务区域宣讲会暨智慧医院建设交流会”在海南省三亚市举行。会上，中国研究型医院协会常务理事、清华大学网络行为研究所副所长杨斌以“区域智慧健康医疗服务体系构建研究”为题，与嘉宾分享了改善医疗服务工作和智慧医院建设方面的思考。

杨斌谈到，新冠肺炎疫情的发生让我们反思，我们怎么构建健康医疗服务体系，我们的未来医院定位是怎样的，我们能做什么。以清华智慧健康医疗体系为例，这个体系有几个关键词——全地区覆盖、全人群服务、全生命周期管理。其目标是构建一个以居民健康为中心，整合区域健康医疗服务机构资源，实现覆盖全人口、全生命周期的智能化整合式区域健康医疗管理服务体系。

谈到具体建设时，杨斌介绍说，第一，这要求构建一个覆盖整个地区的健康医疗服务的联合体，以一个医院为中心，把所有区域内的医疗资源聚合起来形成联合体，我们对它有评估和考核。第二，构建基层健康医疗服务智能支撑平台，在支撑平台上，除了给居民提供服务，我们给基层的医疗机构、康复机构提供各种各样的服务，我们利用人工智能技术实现大医院、大专家的赋能，并用人工智能把大专家的知识和能力赋能给基层的医生、家庭、个人，让每个人成为健康的第一责任人，对自己的健康进行管理。当他能力水平不够，管理不了的时候，怎么办，可以请医院协助，必要时候收到医院中进行精准的检查和治疗。我们可以有效帮医院进行筛选，把有效的病源筛到医院里。这是一个社会治理体系，不光是简单的医疗服务。第三，在这个过程里，我们也把整个地区的精准医疗标准、大数据应用标准、治理体系的标准做出来，推动治理体系的现代化。我们构建数字信用体系，不光是对我们的服务机构进行评价，对这些居民也要进行评价。第四，构建创新大健康产业生态系统。在这个过程中，各个参与方都可以获得他需要的资源和发展，我们希望大健康不光是一个治病的问题，而是能给社会构建一个新的生态。

利用区块链、人工智能、大数据等先进技术，从纵向角度来看，把医院、地区的健康医疗服务机构、社区、居民串联在一起；横向来看，中心医院可以和专科医院、研究型医院通过横向专科协作网络，让他们也连在一起，形成纵横两条线完成地区的覆盖。整个平台系统架构，分为数据层、传输层、业务支撑层和应用，在业务支撑层方面有各种各样的业务模块，以后还可以添加。这是一个开放体系，可以跟各家服务机构，各个公司开发的业务模块接在一起，最后为我们的院前、院中、院后全生命周期的健康管理提供应用支持。在整个过程中有标准体系、安全体系进行统一的保障。

杨斌谈到，希望通过这个体系建设形成一个以区域医疗中心为核心的区域健康医疗服务建设运营模式。我们也希望联合各家医院持续推出健康服务标准认证体系，把区域的三级诊疗机构建立起一个区域的协同网络，并且通过把小网络连成多个大网络，形成全国性的服务机构。最后我们希望通过这个网络，实现产学研联合，构建健康医疗的产业生态。