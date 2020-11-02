南通医保APP上线高济“高济药急送”服务
10月29日，南通医保APP又添创新惠民功能，与高济天天乐大药房合作，正式上线“高济药急送”。
据介绍，用户只需登录APP、选择“高济药急送”、门店和所需药品，直接一键支付，足不出户，动动手指即可安心等待药品配送上门。南通市医保局党组副书记、副局长陈春柳表示，这一“网上购药、医保支付、送药到家”的全新的医保服务模式在国内尚属首次。这是高济积极响应医保落地政策，协力政府打通医保服务“最后一公里”，也是“落实南通市委市政府服务民生理念，实现‘数据多跑路，消费者少跑腿’服务要求的创新之举。”
这项惠民服务不仅解决了用户“急、懒、夜、专、私”的用药痛点，为参保人提供了更便捷、高效的“零跑腿”就医购药途径，还打通了医保支付药品服务的线上通道，促进了医保服务线上线下的融合。当药品送达用户时，用户通过药急送可以成为高济会员，通过患教、义诊等，享受线上1对1的健康管理服务。尤其是对于慢病、特病参保人员，可以通过APP挂号问诊、复诊续方外，还能通过选择相应病种时在高济药急送上买药时享受对应待遇，比如长合约购药福利、慢病管理服务等。
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