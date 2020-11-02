玩沙玩水，激发想象力
南京市妇幼保健院研究员 郑 蓉
沙子和水对孩子似乎有着神奇的吸引力。经常看到1岁半~3岁左右的孩子，特别热衷于用小工具将沙子从沙池搬运到大小不一的小桶里，或在水池边玩得不亦乐乎。但家长们常常因为“不干净”“会弄湿衣”服等理由拒绝孩子玩沙玩水的要求。
从心理学上看，玩沙玩水能给孩子带来无尽的快乐，促进心智的发育。当孩子双手捧起沙子和水，它们会调皮地从指缝中流去；沙子既是固体的又是流体的，变化无常又易于掌握。如果将沙子和水混合在一起，孩子们可以根据自己的意愿随意捏出各种造型，奇妙无穷，这是任何一种人工合成的玩具都无法比拟的。玩沙玩水对孩子成长有很多好处：
建立认知概念。孩子在玩沙玩水中，会感知干湿、冷热、粗细、深浅；在运沙运水中，建立重量、空间等认知概念。
促进运动能力。在拍沙、铲沙、堆沙过程中，孩子的大运动、精细动作都得到了发展。
开发创造力。沙子和水本身没有固定的玩法，可塑性强，可给予孩子很多想象和创造空间。
家长如何引导孩子玩水玩沙呢？
1. 创设环境。可以带孩子去海边游玩，也可在家里为孩子准备高度适宜的沙箱。提供的沙子要干净，没有其他杂物；如果在家玩水，最好套上防湿围裙；备好辅助材料，比如各种大小盛水的器皿、海绵、玩沙的小铲子等。2.给孩子适时、适当的指导。比如，提示孩子可以用玩具小车把沙子运到大桶里等。但整个过程要以孩子为主导，尽量不干涉。3.说清注意事项。为保障安全，玩耍前，把必要的规则明确告诉孩子，比如不要把沙子扬到脸上或别人身上；玩耍时不要吃手或揉眼睛；玩过后要把用具收拾归位。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn