玩沙玩水，激发想象力

南京市妇幼保健院研究员 郑 蓉

沙子和水对孩子似乎有着神奇的吸引力。经常看到1岁半~3岁左右的孩子，特别热衷于用小工具将沙子从沙池搬运到大小不一的小桶里，或在水池边玩得不亦乐乎。但家长们常常因为“不干净”“会弄湿衣”服等理由拒绝孩子玩沙玩水的要求。

从心理学上看，玩沙玩水能给孩子带来无尽的快乐，促进心智的发育。当孩子双手捧起沙子和水，它们会调皮地从指缝中流去；沙子既是固体的又是流体的，变化无常又易于掌握。如果将沙子和水混合在一起，孩子们可以根据自己的意愿随意捏出各种造型，奇妙无穷，这是任何一种人工合成的玩具都无法比拟的。玩沙玩水对孩子成长有很多好处：

建立认知概念。孩子在玩沙玩水中，会感知干湿、冷热、粗细、深浅；在运沙运水中，建立重量、空间等认知概念。

促进运动能力。在拍沙、铲沙、堆沙过程中，孩子的大运动、精细动作都得到了发展。

开发创造力。沙子和水本身没有固定的玩法，可塑性强，可给予孩子很多想象和创造空间。

家长如何引导孩子玩水玩沙呢？

1. 创设环境。可以带孩子去海边游玩，也可在家里为孩子准备高度适宜的沙箱。提供的沙子要干净，没有其他杂物；如果在家玩水，最好套上防湿围裙；备好辅助材料，比如各种大小盛水的器皿、海绵、玩沙的小铲子等。2.给孩子适时、适当的指导。比如，提示孩子可以用玩具小车把沙子运到大桶里等。但整个过程要以孩子为主导，尽量不干涉。3.说清注意事项。为保障安全，玩耍前，把必要的规则明确告诉孩子，比如不要把沙子扬到脸上或别人身上；玩耍时不要吃手或揉眼睛；玩过后要把用具收拾归位。