“中国女性宫颈健康促进计划”推进会在京举行

近日，由中国妇女发展基金会主办，国家卫生健康委员会妇幼健康司支持，心系系列活动项目办公室、北京护理者工作协会承办的“中国女性宫颈健康促进计划”项目2020年度推进会暨首场女性健康行活动举行。

“中国女性宫颈健康促进计划”项目2020年度推进会在京举行

全国妇联原副主席、书记处书记、中国妇女发展基金会理事长甄砚，爱心企业重庆智飞生物制品股份有限公司、默沙东(中国)投资有限公司和爱康集团的代表以及来自60家医院的支援武汉抗击疫情的白衣天使的代表、北京市妇幼系统、工会系统、高校系统代表等参加了推进会。

据介绍，“中国女性宫颈健康促进计划”项目己开展八年。2020年“中国女性宫颈健康促进计划”将在保持原有健康课堂、医师培训、发放宣教手册等宣教活动优势的基础上，积极响应国家疫情防控工作要求，充分发挥互联网优势，进一步扩展线上宣教活动的开展，争取为更多的女性和家庭提供科学有效的健康知识，帮助女性朋友关爱自身健康，远离疾病困扰。

活动中，重庆智飞生物制品股份有限公司、默沙东(中国)投资有限公司、爱康集团向“中国女性宫颈健康促进计划”进行捐赠，甄砚代表中国妇女发展基金会接受了捐赠，并为爱心企业颁发了捐赠证书。

活动现场，参会人员在奥林匹克森林公园进行了全长约3公里的健步走活动。伴随着首场女性健康行活动，“中国女性宫颈健康促进计划”2020年度宣教活动正式拉开序幕。