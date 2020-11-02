烟台市莱阳中心医院“世界卒中日”举办红手环活动

2020年10月29日是第15个“世界卒中日”。29日，烟台市莱阳中心医院开展了主题为“医体融合，预防卒中”健康义诊及科普讲座红手环活动，倡导科学运动、健康生活，提升居民健康素养，增进全民身心健康。

据介绍，中国卒中学会红手环志愿者服务团——烟台市莱阳中心医院神经内科医护人员参加了此次活动，活动共分为宣传、健康讲座和义诊三个环节。29日上午，医护人员在门诊一楼选择病人来诊的高峰期，进行脑卒中宣传资料的发放活动，共发放宣传资料100余份。下午，针对住院患者及家属，神经内科主任迟兰芹用通俗易懂的语言、丰富各异的临床案例，进行了题为《预防卒中，我们能做什么？》的脑卒中健康科普讲座，从什么是脑卒中、如何通过“卒中120”法则快速识别脑卒中，脑卒中的救治、康复、预防，如何进行科学运动等方面进行了深入的讲解。

讲座过程中，迟兰芹表示，脑卒中是可防可治的，通过培养良好健康的生活方式，如戒烟、限酒、控制体重、合理饮食、采用适宜个体的体力活动，预防高血压、糖尿病、高血脂等危险因素的产生或及早控制危险因素，能大大降低脑卒中的发生。

活动最后，医护人员针对大家提出的问题进行答疑解惑，并免费测量血脂、血糖及血压，根据检测结果提供专业的健康指导。患者及家属表示受益匪浅，对脑卒中有了较为全面、深刻的认识。（烟台市莱阳中心医院供稿）