新版养老机构管理办法正式实施
新修订的《养老机构管理办法》从11月1日起正式实施，这也是自2013年《养老机构管理办法》实施以来首次全面修订。针对2018年修订的老年人权益保障法中关于取消养老机构设立许可的规定，新修订的《养老机构管理办法》最大的一个变化是对养老机构实行备案管理，并对备案管理的具体内容做了明确的规定。办法首次明确养老机构是指为老年人提供全日集中住宿和照料护理服务，床位数在10张以上的机构；开办养老机构应当到市场监管等有关部门办理相关登记，新开办的养老机构在收住老年人后10个工作日以内要向民政部门提出备案申请，备案申请书应当包括养老机构基本情况、服务场所权属、养老床位数量等内容。
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医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
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