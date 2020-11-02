新版养老机构管理办法正式实施

新修订的《养老机构管理办法》从11月1日起正式实施，这也是自2013年《养老机构管理办法》实施以来首次全面修订。针对2018年修订的老年人权益保障法中关于取消养老机构设立许可的规定，新修订的《养老机构管理办法》最大的一个变化是对养老机构实行备案管理，并对备案管理的具体内容做了明确的规定。办法首次明确养老机构是指为老年人提供全日集中住宿和照料护理服务，床位数在10张以上的机构；开办养老机构应当到市场监管等有关部门办理相关登记，新开办的养老机构在收住老年人后10个工作日以内要向民政部门提出备案申请，备案申请书应当包括养老机构基本情况、服务场所权属、养老床位数量等内容。