活出“老夫老妻”的真正境界

经常听到在一起几十年的“老夫老妻”，最终走向离婚。在常人的认知里，“老夫老妻”是婚姻中甚至可以成为一种理想的模式。不过随着时间的积累，一对夫妻从建立关系到多年以后新鲜感耗尽，每天会有那么多的家庭破裂，“老夫老妻”看似平淡的生活下，也暗藏着情感危机。

那么，中老年感情上的危机如何发现？

当夫妻间出现以下征兆时，就该反省一下了：脾气烦躁易怒，经常为小事挑剔责难对方；对伴侣不耐烦，故意做出与对方愿望相违的举动；故意自我孤立，减少双方可以共同参与的活动，把对方摒弃于自己圈子之外；减少与伴侣相处的时间，如延长工作时间、故意在工作之余在外流连；逐渐减少热情的举动，对伴侣的感情流露予以抗拒；频繁出现激烈的争吵，即使在公众场合中也不忌讳；以自我为中心，只考虑自己的需要，不再为对方着想。

感情里既要有付出也要有享受，需要两个人的互动。只有一方给予而另一方接受，必然会失衡。就像天平，倾斜久了总有一端要落地。两个人互相呵护，付出的同时也有收获，这份感情才能维持下去。

对于中老年人的情感危机，心理专家给出两点建议：一、彼此的需求要真诚地表达出来，不能什么话都藏着掖着。二、人在学识涵养方面都有差异，夫妻之间也是如此，彼此要做到相互包容，求同存异，方为婚姻“长治久安”之道，这才是“老夫老妻”的真正境界。（晓悦）