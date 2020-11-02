三种能力让爱形成闭环

婚恋关系的起点是选择，过程是相处，终点是分手。婚恋咨询中出现的各种困扰，多是这三种能力不足。

1.选择的能力。要有客观评估自己和他人择偶标准的能力。虽然高评自己、低评他人是常态，但不能太离谱。有的女孩子总是说找对象我要求不高。这择偶标准的“高”与“不高”，多是自身条件半斤与八两的交换，其实择偶很“功利”。

2.相处的能力。最麻烦的一件事是相处时，用“作”制造各种考验，以为接纳、欣赏自己的“作”，才是无条件地爱自己。有位女孩谎称父亲要换肾，看男友是否愿意卖房给自己凑钱。只有常态化的交往才会体验“路遥知马力”的人性，太变态的相处，伤人害己。

爱情是激发人性之美，抑制人性之恶的修行，人性禁不住考验。

3.分手的能力。无论是谈恋爱还是进入婚姻，如果很痛苦，自己很难改变并适应，就要敢于分手。进入婚姻，可以接纳、适应、改变自我，但突破底线时，一定要勇敢地离开。即使情伤很痛，慢慢养，也比相互折磨好得多。（知名心理咨询师、婚姻家庭指导师 梁朝晖）