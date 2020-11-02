新疆喀什加强食药安全监管已检测冷链食品逾2万批次

中新网新疆喀什10月31日电 (朱景朝 胡佳琛 颜春燕)记者31日从新疆喀什地区市场监督管理局获悉，新一轮疫情发生后，该局成立价格舆情和农贸市场超市组、食品安全组、医用防护用品和中药汤剂生产服务保障组等10个小组，深入一线、控物价，稳市场，保供应。

喀什地区市场监督管理局党组成员、副局长侯德山31日告诉中新网记者，近日，该局持续加强食品药品安全监管，对进入喀什的冷链食品批次、车辆、配送人员、企业备案等情况进行全方位监管。截至目前，全地区累计对冷链食品开展核酸检测2.1万批、人员2.9万人、环境1.7万处、车辆1300余台，检测结果均为阴性。同时开展冷链食品从业人员培训41场，参训437人。

此外，还加强对农贸市场和餐饮服务单位的巡回检查，严格落实每两小时一次消毒制度，按照餐饮操作规范要求加工操作，落实好晨检制度、健康管理、留样等，未发现员工出现发热、感冒、咳嗽、呼吸道感染、呼吸困难等疑似症状。

记者当日在喀什市、疏附县商超和药店采访时，看到货品充足，执法人员在例行检查。侯德山表示，该局近日已解决消费者投诉39起，查处3起价格违法案件，起到了震慑作用，充分保证消费供应，维护公平公正的市场秩序。(完)