年轻人记忆差 多是压力大

受访专家：浙江大学医学院附属第一医院神经内科主任 罗本燕 □副主任 彭国平

忘带钥匙、忘带文件、忘记日子……很多人都出现过类似的表现。针对这种情况，大家往往发出“年纪大了”“脑袋不好使了”等感慨，其中不乏正值盛年的年轻人。年轻人记忆力变差、丢三落四是什么导致的呢？

浙江大学医学院附属第一医院神经内科主任罗本燕介绍，记忆力下降主要可以分为病理性和非病理性两种情况。如果把人脑比作U盘，那么记忆力就像是存储东西，不仅要把经历过的事情通过大脑皮层存储到脑中，还要能有效提取出来。无论是存储还是提取受到影响，都会影响记忆力。当海马结构等记忆相关脑区发生病理性改变，脑皮层萎缩、记忆网络无法形成，人就会出现记忆障碍。

除了病理性的记忆力下降，也有不少年轻人受到工作环境、压力等因素的影响，出现不同程度的非病理性记忆力下降。当人情绪不稳定时，大脑会分泌应激激素。研究发现，短期释放这种激素虽能保护自身，但若长期释放就会损害海马结构。此外，脑源性神经营养因子是“大脑的肥料”，抑郁会导致其合成量下降，使人出现注意力不集中、记忆力下降、决策能力减弱、犹豫不决等“假性痴呆”情况。

浙江大学医学院附属第一医院神经内科副主任彭国平介绍，近年来虽然因记忆力下降前来就诊的年轻患者越来越多，但多是由于情绪变动造成的。如果患者近期因为工作压力等原因出现情绪不稳定、记忆障碍等情况，可通过以下方法调节：将工作和生活分开，减少应激源、降低环境压力；掌握好工作节奏，进行适当的放松；保持良好的睡眠；平时积极锻炼、健康饮食，避免肥胖和代谢方面的问题。如果出现以下表现，应及时就医明确有无病理性原因：对最近发生的事情总是印象模糊，记不清其中细节，反复询问或重复；注意力不集中、反应变木讷；近期出现方向感变差、定向能力变弱等情况，如拿东西时判断与物品的距离有困难；语言表达困难，说话连贯性下降或找词困难、叫不出人名等。（本报特约记者 王 蕊）