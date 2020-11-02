面色苍白、嘴唇无血色、容易头晕、乏力……很可能是贫血了。身边人可能又会劝你多吃点红枣红糖补补吧，听起来好像一切红色的东西都能补血，但这还真不一定管用。

贫血是婴幼儿、少年儿童、孕产妇、老年人、消瘦人群、素食人群和消化系统疾病患者常见的健康问题。贫血最为常见的是缺铁性贫血；其次也可由失血过多引起，例如慢性腹泻、长期痔疮发作以及经量过多等；还有巨幼细胞性贫血，主要因叶酸和（或）维生素B12缺乏所致；此外，常见的还有与遗传相关的地中海贫血。

早期识别贫血，可能会有这四种迹象：脸色、唇色、下眼睑黏膜苍白，指甲或手指末端苍白，多数时候是提示我们的血管末梢供应较差，因此看起来没有粉红的气色；头晕，就是指当你在变换体位时，像蹲下再站起、长时间低头、刚起床时，突然眼前一黑，或感到很眩晕，站不稳的感觉；疲乏，感觉精神和体力较之前下降，如步行较快时、上几层楼梯就气喘吁吁，平时总是感觉疲累，精神差，注意力不专注，学习效率和工作效率低下，也可能跟贫血导致的大脑和全身组织供氧不足有关；容易感冒，有缺铁性贫血的低龄幼儿人群以及老年人，贫血导致免疫力低下时，更容易感冒。此外，如果体检时发现血红蛋白含量低于了正常值，也是一个重要的贫血提醒信号哦。

铁的来源主要是日常食物，动物血、肝脏及红肉铁含量及吸收率均较高，其次是鸡蛋、鱼类、禽类、水产品类似蚌肉、蛏子、蛤蜊，最后还有些植物性的食物，如黑芝麻、菌类、桑葚干和红枣。但要注意，植物性的铁形式吸收率远低于动物性食物；另外，进食铁含量丰富食物时，搭配富含维生素C的食物，能促进铁的吸收。

很多人谈起补血，必定想到红枣，其实红枣的含铁量只有猪肝的1/10，吸收率也较低。在中医药典中，红枣有补中益气，养血安神的功效，我们建议日常可适量吃，但不能依靠红枣来纠正缺铁性贫血。

一般来说，日常三餐都有50g~100g肉类，一周有1次动物血或动物肝肾25g~50g，就可以满足铁的需要。孕产期女性以及确诊有缺铁性贫血的人，每周再增加1次动物血或肝脏。

（广州医科大学附属第三医院主治医师 何智映）