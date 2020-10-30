宁夏石嘴山市：马小军

马小军，男，回，本科，党员，1975年1月10日

工作单位：宁夏回族自治区石嘴山市平罗县东方诊所，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1996年9月～1999年9月宁夏医科大学临床医学系学习

1999年10月～2005年10月宁夏平罗县五香卫生院工作

2005年10月～2011年10月宁夏平罗县崇岗镇中心卫生院工作

2011年10月～至今宁夏平罗县东方诊所工作

2016年荣获首届“最美基层好医生”。

2016年获平罗县首届“残疾人自强自立模范”。

马小军，全科主治医师、中华中医药学会会员、2016年荣获“首届最美基层好医生”。多年扎根基层守护一方老百姓的健康，在平凡的岗位上做出了不平凡的成绩。

他出生在一个贫困的农村，身患残疾的他从小就下决心，医治向他一样因残疾带来的痛苦的人，他刻苦努力学习，终于考上了宁夏医科大学，并于1999.6完成学业毕业。毕业后他的同学都想办法进了县级医院，而他默默的回到了自己家乡的卫生院。在简陋的条件下，拿起听诊器、号脉枕、成为老百姓健康的守护者，多年来他始终把病人的事放在第一位，群众就是他最贴心的人，无论刮风下雨病人随叫随到，由于和群众和贴心，再加上医术精湛，很快在当地小有名气，每天门诊找他看病的人排队等候，他总是加班加点处理完最后一个病人才能下班。记得有一年夏天，一家两个8岁的小孩玩水被淹了，家属打了120，由于路途遥远，120一时不能到达，家属急找到他，他很快骑上摩托车奔赴现场，到达现场后，两个小孩奄奄一息、生命垂危，他熟练的给患儿清理完呼吸道，并未患儿口对口人工呼吸和胸外心脏按压，为患儿抢救争取了时间，终于使患儿转危为安，生活中，他还是一个很热心的人，群众家里只要有事找他，他都会去帮忙，遇到孤寡老人、五保户都为他们捐米捐面，帮助他们解决困难，定期到敬老院为老人们免费体检。

总之，他就是这样一位心系老百姓、身残志坚的好医生！