宁夏石嘴山市：马小军
马小军，男，回，本科，党员，1975年1月10日
工作单位：宁夏回族自治区石嘴山市平罗县东方诊所，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1996年9月～1999年9月宁夏医科大学临床医学系学习
1999年10月～2005年10月宁夏平罗县五香卫生院工作
2005年10月～2011年10月宁夏平罗县崇岗镇中心卫生院工作
2011年10月～至今宁夏平罗县东方诊所工作
2016年荣获首届“最美基层好医生”。
2016年获平罗县首届“残疾人自强自立模范”。
马小军，全科主治医师、中华中医药学会会员、2016年荣获“首届最美基层好医生”。多年扎根基层守护一方老百姓的健康，在平凡的岗位上做出了不平凡的成绩。
他出生在一个贫困的农村，身患残疾的他从小就下决心，医治向他一样因残疾带来的痛苦的人，他刻苦努力学习，终于考上了宁夏医科大学，并于1999.6完成学业毕业。毕业后他的同学都想办法进了县级医院，而他默默的回到了自己家乡的卫生院。在简陋的条件下，拿起听诊器、号脉枕、成为老百姓健康的守护者，多年来他始终把病人的事放在第一位，群众就是他最贴心的人，无论刮风下雨病人随叫随到，由于和群众和贴心，再加上医术精湛，很快在当地小有名气，每天门诊找他看病的人排队等候，他总是加班加点处理完最后一个病人才能下班。记得有一年夏天，一家两个8岁的小孩玩水被淹了，家属打了120，由于路途遥远，120一时不能到达，家属急找到他，他很快骑上摩托车奔赴现场，到达现场后，两个小孩奄奄一息、生命垂危，他熟练的给患儿清理完呼吸道，并未患儿口对口人工呼吸和胸外心脏按压，为患儿抢救争取了时间，终于使患儿转危为安，生活中，他还是一个很热心的人，群众家里只要有事找他，他都会去帮忙，遇到孤寡老人、五保户都为他们捐米捐面，帮助他们解决困难，定期到敬老院为老人们免费体检。
总之，他就是这样一位心系老百姓、身残志坚的好医生！
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn