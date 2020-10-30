重庆市于垫江县：夏万书
夏万书，女，汉，高中，1964.5
工作单位：夏万书个体诊所，从医工作29年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1986年9月在成都中医学院刊授大学学习；
1987年11月至1989年11月师承于垫江中医院主治医师贺吉祥老师；1990年10月18日至今，开办个体诊所；
2005年取得执业医师资格证；
2007年以法人身份开设夏万书个体诊所至今
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