重庆市垫江县：吴福琼
吴福琼，女，汉，中专，无，1975.11
工作单位：重庆垫江桂溪社区桂东卫生室，从事医生工作22年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1995年至1998年，重庆第三卫校学习；
1996年至2011年，垫江陈氏医院上班；2011年至2019年，桂溪卫生服务中心桂东卫生站上班。
在1998年毕业于重庆第三卫校，毕业后到垫江陈氏医院工作5年，2011年到桂溪服务中心桂东社区卫生站工作至今，今年2019年又考过执业医师证，为了更好的服务于患者，扎根于基层，努力耕耘22年，从医经验丰富，能有效处理多种疑难病症，尤其针对儿科和内科有独到见解。开办项目有妇科、儿科、内科及特色医疗，深受广大患者及家属的认可与敬佩。曾经到全国各地参加学习经历，现在卫生站开展项目有:内科、儿科、特色绿色治疗。
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