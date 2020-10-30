重庆市永川区：童家祥

童家祥，男，汉，大专，无党派，1972.9.26

工作单位：重庆市永川区童家祥诊所，从事医生工作33年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1995年，重庆医科大学临床医学毕业；

1996年，开始筹办个体诊所，并一直在童家祥诊所从业至今；1999年，考取执业医师；

在1995年毕业于重庆医科大学，毕业后开办个体诊所，扎根于基层，努力耕耘23年，从医经验丰富，能有效处理多种疑难病症，尤其针对儿科和内科有独到见解。开办项目有妇科、儿科、内科及特色医疗，深受广大患者及家属的认可与敬佩。曾经数次到全国各地学习，有如下学习经历，重庆第二人民医院进修学习，江苏南京学习超声波治疗，河南学习鼻咽综合治疗。北京学习中医药贴敷治疗，开展项目有:内科、儿科、特色绿色治疗。