重庆市潼南区：何丽英

何丽英，女，汉，55岁，医师

工作单位：潼南慈康医院

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1985年6月，毕业于重庆潼南区潼南卫校；

2005年.四川省遂宁市人民医院进修西医专科毕业；

1985年至2011年6月，重庆市潼南区梓潼镇医院从事内科医生工作；

1998年5月11日，获取医师资格证书；

1998年05月11日，获取医师执业证书；

2011年至今，以执业医师身份，在重庆市潼南区慈康医院以执业医师身份在本医院从事基层医疗工作；

2015年7月，在北京开学术“”高峰论谈会”2019年8月19日，被潼南区卫生部，评为”十佳儿科医生”

2019年7月，中国民间中医医药研究开发协会中医诊所分会理事。