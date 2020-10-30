字超，男，白族，中专，1974.8.24

工作单位：沙址村卫生所，从事医生工作24年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1994年1月—1996年8月就读于宾川医士班

1996年10月—至今工作于鸡足山镇沙址村卫生所

2004年9月—2006年大理卫校就读

2016年9月参加全国乡村医生代表会议

2019年获得好医生省级基层专家奖

全心全意，热情为患者服务。从医三十多年来，自己急患者之所急、忧患者之所忧、想患者之所想，始终坚持“医者父母心”的原则，对待患者不分家庭境况是富是贫、社会地位是高是低，始终把患者的生命安全放在第一位。对待每一位病人，自己都能做到认认真真检查、详详细细解说、兢兢业业施诊。当遇到患者家属不理解时，不厌其烦地耐心做好解释工作，不管工作多忙多累都坚持每天下班前详细查看每一位病人，掌握病人的病情变化。不能正常下班，在工作中，时刻为病人着想，从检查到治疗，为患者精打细算，如果遇到远道而来的患者，还会跟相关科室沟通联系，尽量当天能做完检查，明确诊断，给予及时治疗。

在不了解的人眼里，基层医生很不起眼，但对于老百姓来说，已经成了生活中不可缺少的一部分，字超就像一颗普通的树，扎根在基层，为基层老百姓的生活撑起一方庇护！