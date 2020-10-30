云南省昆明市：周翠红
周翠红，女，汉，中专，党员，1971.12.16
工作单位：昆明市呈贡经开区小新册卫生室，从事医生工作23年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
本人于1996年毕业于昆明学院医士专业，1996年10月就职于呈贡县经开区小新册卫生室，23年的基层医疗工作，积累了丰富的临床经验。至今未出现任何医疗事故，得到了广大患者的支持与信赖。作为一名村卫生室的医生，要管理上百号人的健康档案，每个月都有弄不完的报表，特别繁琐年复一年，日复一日。有时候都想过不干了，但那也只是想想，因为我会想到当初学医时的初衷，下班回到家，我会跟婆婆分享今天的病人的情况和趣事，从中找到快乐。婆婆虽说是婆婆，但也是我行医路上的导师。
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