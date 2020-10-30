冯全菊，女，汉，中专，党员，1978年6月1日

工作单位：太平社区卫生服务站，从事医生工作28年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

冯全菊，主要从事皮肤科、内科、儿科诊疗。临床经验丰富，理论知识扎实，以精湛的医术受到患者的信赖。将医学合理的运用到了临床上，受到了病人的喜欢。本人性格开朗直爽，对事认真负责。

在看病过程当中，与病人交流时展露出和蔼可亲的一面，有说有笑。本人严格执行常规操作，不乱收费，不乱开处方，上班时严肃认真，细致诊查每一位患者病例，谨慎用药。严格执行常规操作，避免医疗事故发生。常常饭都顾不上吃就忙着给患者看病，对病人热情，关心，耐心听取病人。描述病情与痛苦。在定位好工作的同时，希望进修课程，不断扩展个人知识面及加强能力锻炼，以及更好的姿态力拼的工作效率和业绩。