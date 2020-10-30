云南省：张娟
张娟，女，汉，1976年10月
工作单位：杨桂芬儿科诊所，从事医生工作22年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
张娟，从事医生工作20年。在长达20年的医疗工作经历中，我对儿童适宜技术有着自己独到的见解，张医生在看病过程当中，与病人交流展露出和蔼可亲的一面，有说有笑。但是他严格执行收费标准，不乱开处方、不乱收费，让群众花小钱，上班时严肃认真，细致诊查每一位患者病例，给病人检查时无菌操作很重要，以防发生感染，做事要细心，耐心，一步步来，打好基础。张医生有很强的责任心，每次都说责任心是我们工作的基础，爱心却是我们工作的动力，有人说我们医务人员的爱不仅让社会变得温暖，还会让病人战胜病魔，同时还会提高自己的自身素质，并且这种爱不受‘拜金主义’和‘享乐主义’的侵蚀，而应该始终坚持为患者服务这基本核心原则。
爱心是我们作为医务人员工作的动力，而耐心却是我们工作的具体方法，患者来求医时忍受着病痛的折磨，不管是从精神上还是从心里上与常人相比肯定有些烦躁、焦虑、恐惧、孤单、失望等一些低落情绪，那些长期受病痛折磨的还会对义务人员怀有抵触情绪。其实此时的患者内心也是矛盾的，这时候就要求我们有足够时候就要求我们有足够的耐心与其沟通，并对患者的疑问进行科学的解释和正确的引导。用我们的爱心和耐心去感到患者，让他接受和配合我们的治疗，患者是带着希望来的，而作为医务人员的我们就应该在医疗环境许可的情况下，耐心的给患者一个希望。
平常时间我是病人知心朋友，态度和蔼可亲，小孩子都会喜欢我，我觉得工作是一种提现自己人生的态度，有时候我也会遇到难缠的家属和一直哭闹的小孩，这个时候就要走耐心，用自己专业的技术让他们信服，我们每天都在学习，不止是在技术上的学习也是做人方面，沟通很重要，是一门重要课程，要学会与患者沟通。有时候往往就是因为沟通不正确引起纠纷，态度放平和点。学无止境，我们每天都在学习，学的更多。能帮助更多的人。
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