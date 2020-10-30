云南省：喻贞用
喻贞用，男，汉，本科，团员，1965.11
工作单位：五华区喻贞用诊所，从事医生工作30余年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
喻贞用，从医30余年，主要擅长于儿科内科。以及各种男科疑难杂症，严格遵守医生职责，在工作中凡事身体力行，一马当先。工作中她积累经验，学以致用，常常提出一些新的治疗和新的观点，创造性开展工作，遵循医学科学规律，讲究方式方法为人师表，遵循医学科学规，讲究方式方法了解每一位患儿的病情，提出优质的诊疗意见，安慰每一个患儿的家属，给患儿和他们的父母带来阳光般的温暖，是她使每一个患病的宝宝在这里得到了精心的治疗和优质的护理。
虽然在现在物欲横流的社会里，金钱好像是幸福的等价物，但在医生的世界里存在这样一种超越财富，地位，荣誉之上的幸福。这种幸福是职业的灵魂，引领医学的发展，引领医德的传承，无论一个时代的社会价值观是怎样的，总有不记名利愿意为医学事业献身的人。
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