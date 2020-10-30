云南省弥勒市：杨丽萍

杨丽萍，女，汉，中专，党员，1979年5月10日

工作单位：弥勒康泰诊所，从事医生工作30年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

主要从事儿科，内科，妇科，临床经验丰富，理论基础扎实，在基层工作30载，为人谦和，一直按照国家收费标准，造福百姓，有一位病人曾经这样说:“杨医生是个特别好的人，他每次都会选择最省钱，又最有效的治疗方案。”

从事医学工作这么多年，其精湛的医术得到许多病人的信赖，他坚持从正规渠道进药，药品价格，收费标准公示墙上。不乱开处方，不乱收费，会听取病人的意见，从病人的角度出发，为病人选择最优的方案。

在基层工作多年，杨医生一直默默无闻，献身基层工作，用自己的医术给百姓带来健康和温暖。从医多年来，她把厚德至善，医技精良，作为自己的标准，所以她就是最美的基层好医生。