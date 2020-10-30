吴西茹，女，汉，中专，党员，1970年10月15日

工作单位：志阳大药房，从事医生工作21年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

吴西茹，主要从事内科、外科、儿科，妇科等各种诊疗。二十多年来一直从事于医疗行业，临床经验非常丰富，理论基础知识扎实，其精湛的医术受到患者的信赖，将医学合理的运用到了生活实际当中，在基层的卫生岗位上买默默倾注了大量的精力和鲜血，守护着当地老百姓的健康生活，病人都很喜欢他。吴医生性格热情开朗，对事认真负责，对病人如同家人。

吴医生在看病的过程当中，与病人交流总是展露出和蔼可亲的一面，关爱有佳。他严格执行收费标准，不乱开处方、不乱收费，而且遇到生活条件特别不好的老百姓，吴医生还会施与援手，减少或者减免她们的费用。吴医者父母心、对乡村居民热情、关心，耐心听取病人描述病情与痛苦。分析他们的病情与健康。上班时严肃认真，细致诊查每一位患者病例，谨慎用药，严格执行常规操作，避免医疗事故发生。吴医生常常都顾不上吃饭就忙着。患者看病。

吴医生本人热情开朗，具有良好的服务理念与沟通协调能力，以及对病人病情的观察能力。对新事物的接受能力比较强，可塑性强、具有高度责任心和团队精神。在定位好工作的同时，不断进修新课程，不断扩展个人知识面及加强能力锻炼。