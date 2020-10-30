云南省丽江市：王志城

王志城，男，汉，大专，团员，1977年11月20日

工作单位：云南省丽江市玉龙县王志城医师中西结合诊所，从事医生工作17年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人毕业于河南郑州黄河科林大学医学院，毕业后在周口沈丘县人民医院实习，后在周口市人民医院进修两年，后在沈丘县开设诊所13年，在湖南医院上班1年，于2016年在云南丽江市玉龙县自己经营诊所三年至今，从事中西医结合专业。

在工作中兢兢业业，任劳任怨，恪尽职守，锐意进取，不断提高自己的专业水平。