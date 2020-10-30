云南省大理市：王旭葵

王旭葵，男，白族，中专，党员，1968.5.17

工作单位：大理市湾桥镇湾桥卫生室，从事医生工作25年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1990.3-1994.12在武警总队三支队参军

1994年至今在湾桥卫生室从事临床工作不断学习提高医疗技术水平。

毕业于大理州卫校临床专业，一直在大理市湾桥镇湾桥卫生室从事临床工作。他为人正直、诚恳，与同事相处真诚、，对待病人耐心、细心，工作勤劳、严谨务实，25年以来他在自己平凡的岗位上兢兢业业，刻苦钻研，恪守职业道德，凭着熟练的技术，良好的道德及高尚的思想品质得到了领导、同行的赞誉、患者的认可和社会大众的好评。

医生1994年开始自己开诊所，到现在已经有25个年头，王通过自身的努力学习医用知识，获得了相应的学历，主动为周围的乡亲们作预防保健，治病疗伤工作，他的无私奉献的事迹感动。医疗工作是一个专业性极强的行业，技术靠勤奋才能精湛。在临床工作中，该同志坚持学习，刻苦钻研专业技术。严格要求自己，工作细致全面，竭尽全力用自己的专业知识帮助患者战胜病魔；在临床教学工作中，他认真耐心，培养了一代又一代杏林学子，为社会输送了许多优秀的临床医生。他经常参加省内外举办的各种学术会议及新技术学习班，提高了专业理论知识、操作技术及业务水平，掌握了本学科的新进展、新知识、新技术。正是这种永不止步的精神使他在中医新型绿色疗法、儿科、脑血管疾病、老年疑难综合性疾病诊治颇有建树。因工作完成出色，深受大家好评。