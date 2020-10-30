云南省：王保仙
王保仙，女，汉，中专，群众，1958.3.15
工作单位：朱店坡诊所，从事医生工作40年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
主要从事皮肤科，儿科，内科，妇科诊疗，临床经验丰富，精湛的医术受到许多患者的信赖，王医生在看病过程中与病人和蔼可亲，有说有笑，但是她也严格执行医疗操作，收费标准，坚持从正规渠道紧要，不乱开处方，不乱收费，让群众花小钱就能看病，医者父母心，对群众热情，关心，耐心，听取病人的描述病情，分析他们的需求和意见，上班严肃认真，细致检查每一例病人，谨慎用药，严格执行操作规程，王医生本人开朗热情，具有良好的服务理念及沟通协调能力及团队组织能力，对新事物的接受能力强，具有高度责任心和团队精神，在定位好工作的同时，希望能得到进修，以更好的状态进入工作状态。
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