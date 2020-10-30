童江宁，女，纳西族，大专，团员，1965年6月4日

工作单位：格宁诊所，从事医生工作31年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

童江宁，于1985年参加高考一条龙招生模式考中专——丽江卫生学校助产士班，1988年毕业后分到基层凤仪医院上班，由于家庭原因，在基层工作4年后，我又被调入了大理人造纤维厂医务室，在这里几年工作我勤奋努力参加了大理电大成人高考，录取后我积极努力勤奋学习，把工作和学习两者结合在一起，特别是在州医院的老师指导下，我的医学水平大大提高，2000年人造纤维厂破产，医务室也自动解散，那一年我就自己开起了格宁诊所至今从事医疗工作三十多年来，自己开诊所20年，在平凡岗位上兢兢业业、任劳任怨、刻苦钻研，得到了患者的赞誉、同事的好评。

不断学习提高医疗技术水平。作为一名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。于是自己在工作中不断学习，苦练过硬的基本功，掌握本专业基本理论、基本操作、基本技能，学习新知识、新技术、新疗法，了解内科疾病发展的新动态，积累新经验。随着医疗技术的不断提高，加上强烈的责任心和事业心，成了医院的业务骨干，受到了患者的信赖。

工作严谨，责任心强。从医多年来，自己一直保持着高度的责任心、良好的职业道德、严谨的工作态度，并有较强的综合分析能力。在空前紧张的医患关系面前，不抱怨，牢记救死扶伤的职责，严格要求自己，加强医患沟通，提高服务品质，不断学习掌握医患沟通技巧。此外，自己还非常重视诊疗过程中的心理疏通，在给病人看病时，关注患者的心理变化，坚定不移地认为一个亲切的笑脸、一个鼓励的眼神、一句温暖的问候语、一个拉扶的细心动作本身就是一味对症良药。从自己做起，从点滴做起，视病人如亲人，从而赢得了病人的理解、支持与尊重，减少了医疗纠纷发生。

在工作中自己踏实认真，待人真诚，勤劳朴实，团结同志，宽以待人，从不计较个人得失，无论上班还是休息，病人利益第一，随叫随到，合理用药，合理治疗，不以权谋私，不开搭车药，在病人中树立了良好的职业形象。

在今后的工作中，自己将更加努力，弘扬老一辈的医德医风，爱岗敬业，取信于民，在竞争中求生，在竞争中求发展，在自己的本职工作中，争创一流，再攀高峰。