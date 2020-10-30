云南省丽江市：芮树安

芮树安，男，汉，中专，1967.4.28

工作单位：永胜县程海镇星湖村委会卫生室，从事医生工作30年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1992年毕业于山东省济南铁路中医药学院中医毕业

2006年7月电教毕业于丽江市民族中等专业学院预防保健专业

2017年1月半脱产业余毕业于保山中医药高等专科学校临床医学专业

现工作于永胜县程海镇星湖村委会卫生室

从医近三十年，在临床一线工作至今。扎根农村医疗行业做一名底层的全科乡村医生，无论是预防，保健，中医内科西医内科妇科儿科等的常见病，多发病的诊疗或者各种疼痛病的理疗，按摩推拿针灸及中医中药的作用方面都有序建立。深入基层社区居民及周边群众的一致好评和信任。

本人自2003年与好医生药业集团结下了战略合作伙伴以来，深深地被好医生药业集团董事长兼总经理的耿福能老先生倡导的“做好人制好药”造福中国乃至世界民众的制药理念的启迪。

芮医生勤修医德，勇于创新。本着“我不能让病人一天看不到我”的想法，不管是否是自己值班，他常常查看病区病人，无论是患者、同事还是家属，只要是与他接触过的人都说，芮医生就是一个心里时刻装着病人的医生。患者都说，看到芮医生就如同吃了颗定心丸，心里踏实。不管正常上班还是轮休，他每天都是第一个到卫生室的，有时同事有急事，一个电话代班，总是随叫随到，从无半点怨言。他所负责的患者病情危重，生命危在旦夕时，他都不会退缩，夜以继日守在卫生室，观察患者的病情变化，及时调整治疗方案，让每一位病人都能以最简单的治疗方案及时治疗好。