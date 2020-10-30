任永正，男，汉，中专，中共党员，1971年10月

工作单位：西苑社区卫生服务站，从事医生工作23年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

任永正，自己在平凡岗位上兢兢业业、任劳任怨、刻苦钻研，得到了患者的赞誉、同事的好评，全心全意，热情为患者服务。从医二十多年来，自己急患者之所急、想患者之所想，坚持“医者父母心”的原则，对待患者不分贫富、地位高低，始终把患者的生命安全放在第一位。对待每一位病人，都能做到认认真真检查、详详细细解说、对症施诊。当遇到患者家属不理解时，耐心做好解释工作，不管工作多忙多累始终坚持每天下班前详细查看每一位病人，掌握病人的病情变化、仔细交接。十几年没有一个节假日，没有一天是能按点下班。在救治中，有些老年人经常是又吐又拉，呕吐物喷到脸上溅到衣服上是常有的事，此时任医生都主动帮助老人整理，从不嫌弃和躲避。明确诊断，给予及时治疗。辛酸与委屈并行，理解与奉献同在。任医生作为一名医生，只有过硬的医疗服务质量，才能赢得患者的信任。于是任医生在工作中不断学习，苦练基本功，掌握本专业基本理论、基本操作、基本技能，学习新知识、新技术、新疗法，了解本专业疾病发展的新动态，积累新经验。随着医疗技术的不断提高，加上强烈的责任心和事业心，使自己成了医院的业务骨干，得到了患者的信赖。

任医生一直保持着高度的责任心、良好的职业道德、严谨的工作态度，并有较强的综合分析能力。在紧张的医患关系面前，从不抱怨，牢记救死扶伤的职责，严格要求自己，加强医患沟通，不断学习掌握医患沟通技巧，提高服务质量。此外，自己还非常重视诊疗过程中的心理疏通，在给病人诊治的同时，关注患者的心理变化。始终认为一个亲切的笑脸、一个鼓励的眼神、一句温暖的问候语、一个拉扶的细心动作本身就是一味对症良药。从自己做起，从点滴做起，视病人如亲人，从而使自己赢得了病人的理解、支持与尊重，减少了医疗纠纷发生。