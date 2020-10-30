孙玉华，男，汉，中专，中共党员，1958年2月27日

工作单位：西苑社区卫生服务站，从事医生工作36年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

孙玉华为人正直、诚恳，与同事相处真诚、热心、好帮助人，对待病人耐心、细心，工作勤劳、严谨务实，在平凡的岗位上兢兢业业，刻苦钻研，恪守职业道，勤修医德，勇于创新。