云南省宣威市：晏亚梅
晏亚梅，女，汉，大专，1978年09月
工作单位：宣威市晏梅西药诊所，从事医生工作24年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1996年至2002年在杨柳卫生院工作
2002年至2003年就职于鹏佳医院工作
2004年至今在晏亚梅西医诊所工作
晏亚梅，从事西医工作21年，技术精湛，医德高尚，工作兢兢业业，尽职尽责，深受患者、同行和患者尊敬和爱戴。
在工作上，能做到一丝不苟，认真踏实。而且从不拖拉，思想积极要求上进，不断提高政治素养该生平，不断提高自身政治修养，思想健康、活跃。
21年以在岗位上兢兢业业，刻苦钻硏，恪守职业道德，凭着熟练的技术，良好的道德及高尚的思想品质得到了同行的赞誉、患者的认可和社会大众的好评。
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