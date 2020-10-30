钱天云，男，汉，中专，群众，1953年10月28日

工作单位：永丰卫生室，从事医生工作50年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

我家住在云南省昆明市宜良县的一个小村庄，出生在吃大锅饭哪个艰苦的年代，家里劳动力缺乏，经济不是很好。一次偶然的机会，给我的人生带来了转机。在我十五六岁的时候国家开始大批量培养医学方面的人才，1968年9月份很荣幸的进入了由宜良县人民医院开班的宜良卫校就读学习。在那个医疗技术缺乏的时代，我感觉这不仅仅是一份工作，更是一份责任。在宜良县人民医院学习了一年，于第二年也就是1969年的7月份，开始了我人生中坚持了最长时间的长跑。

1972年再次踏入曲靖卫校修得了中专毕业证，毕业以后一直就职于永丰村卫生室，这一干就是大半辈子，到现在已经积累了50年的工作经验，至今没有出现任何医疗事故，也得到了广大人民群众的支持与爱戴。医生这条路，与疾病打交道，要不断学习，年轻时候大部分时间都奉献给了这份职业，对于家庭可能忽略了很多。医生面前没有贫穷富贵之分，一直遵守让生病的人都能就医，希望能尽我之力帮助广大人民群众能够减少疾病折磨的痛苦。很多人问过我，钱医生，你一干就干了这么多年，有没有想要放弃过。大概是干一行爱一行的原因，这不仅仅是一份工作，也是我热爱的，更是一份责任，一份担当。也希望我的知识加上我的经验，能为大家尽一份绵薄之力。十里八乡的百姓愿意找我，就是对我最大的认可，医生这条路有喜有悠，但我将用毕生所学，为乡亲们守好最好一道防线，医生这条路，风雨兼程，一直向前。