云南省昆明市：刘翔宇

刘翔宇，女，汉，大专，群众，1974年6月

工作单位：官渡成杰诊所，从事医生工作30年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1989年毕业后，在昭通永善县急诊科工作

2003年—至今在官渡区成杰诊所工作

在人民群众眼里，总是把医疗行业看着是一项治病救人的崇高事业，把医务工作者看着是天使的化身，总是与仁爱、友善、高尚、奉献等等这些闪烁着人性光芒的美好词汇联系在一起。也正是基于此，二十多年来，日复一日的面对患者的来与往，每当看到一个个患者康复的身影时，我的内心油然升起一种常人无法体会的欣慰与自豪。二十多年来，在医生这个平凡的岗位上，凭着对生命的尊重与珍爱和对患者及其家人尽心尽责的理念，忠实地履行着一个医生的神圣职责，始终践行“健康所系，性命相托”的医学誓言，努力担当社会赋予的崇高职责，自觉维护医学职业的真诚、高尚和荣耀。