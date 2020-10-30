云南省：林垦阳
林垦阳，男，汉，大专，1974.12.15
工作单位：西山林立诊所，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
在20年的临床工作中，始终把自己看成守护人民生命健康的白衣战士，对医学骗沿的探索坚定执着，对来就医及寻医问药的患者细致耐心，急患者之所急，忧患者之所忧，想患者之所想。始终坚持“以患者为中心”对待患者不分贫富社会地位高低，始终对患者一视同仁，认真诊治，及关怀备至。对来就诊的患者中，身上没有带钱，没有带够，我同样给他们检查身体，询问病情，给患者同样的关怀及力所能及治疗。
在自己从医的工作中遵守医德医风，踏实认真，待人真诚，勤劳朴实，团结同志，宽以待人。从不计较个人得失无论上班还是休息，病人利益第一，坚守自己的职业岗位，随叫随到，合理用药，合理治疗，在病人中树立了良好的职业形象。
在今后的执业工作中，作为一个医务工作，这应该积极参加有关医学方面的学习及培训，将自己从医后的临床经验及所学医疗技术更好的为基层患者服务。
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