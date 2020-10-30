李庭珍，女，汉族，本科，团员 ，1981.7.22

工作单位：古城区李庭珍医师诊所，从事医生工作17年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2002年7月毕业于丽江卫生学校

2002年10月至2011年2月工作于永胜县松坪乡卫生室

2011年3月至2014年6月工作于尔康门诊

2014年7月至今工作于古城区李庭珍医师诊所

从医多年来，一直保持着高度的责任心、职业道德、严谨的工作态度。不抱怨，牢记救死扶伤的职责、严格要求自己、加强医患沟通、提高服务品质、不断的学习掌握医患沟通技巧。