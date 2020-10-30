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云南省：雷勇

2020年10月30日15:42 来源：人民网-人民健康网

雷勇，男，汉，中专，党员，1972年3月3日

工作单位：昭阳雷氏西医诊所，从事医生工作27年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

93年一95年就读于昭通卫校爱德基金班。

95年至2000年在昭通市大关县天星镇沿河村任村医。

2000年至今在昭通市昭阳区洒渔镇开个体诊所。

2003年一2005年在昭通卫校就读于中医专业。

在洒渔镇开个体诊所期间，曾多次外出学习各类绿色疗法，如小儿推拿，穴位贴敷，各类外治法，如正骨，推拿，拉筋，针灸等。

在参加蝎毒疗法治疗慢性疑难病期间，曾被评为"云滇疑病专家”称号，同时被聘为云南分会技术部部长，2017年被云南全康医药有限责任公司特聘为“全康疼痛学院名誉教授"。

开个体诊所期间，通过自身的努力，通过了执业医师资格考试。

通过多年的不间断的学习，目前在中医外治法方面融多家所长，在慢性疑难杂症上有独到见解，特别是对脑中风后遗症，心梗前期，强直性脊柱炎等通过中医外治法及中药，中成药联合治疗调理，具有见效快，疗效好，疗程短，治愈率高等特点。 

(责编：李轶群、许晓华)


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