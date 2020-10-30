云南省昭通市：蒋开发
蒋开发，男，汉，中专，无，1953年8月
工作单位：云南省昭通市鲁甸县新街鸿发诊所，从事医生工作51年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
本人自1969年秋从事医疗卫生工作，是一名赤脚医生，50年都是服务于基层一线务，不管自白天黑夜，天阴下雨，山高路陡，不论是什么样的疾病要每天的24小时之内都是有叫必应，必应诊，在这50年间为我们山区患者解除了数不清的疾苦，治愈了数不胜数的患者，深受于广大患者的好评，获得了比较好的口碑。
在临床工作中，自己急患者之所急、忧患者之所忧、想患者之所想。始终坚持“医者父母心”的原则，对待患者不分家庭境况是富是贫，社会地位是高是低，始终把患者生命安全放在第一位。对待每位病人都能做到认真检查，详细解说。当遇到患者家属不理解时、不厌其烦地耐心做好解释
在工作中自己踏实认真、待人真诚、勤劳朴实、团结同志、宽以待人。从不计较个人得失、无论上班还是休息，病人利益第一，随叫随到。合理用药，合理治疗，在病人中树立了良好的职业形象。
在今后的工作中，自己将更加努力，弘扬无私精神，用自己扎实的医疗技术为基层患者服务。在自己的本职工作中争创一流，再攀高峰。
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